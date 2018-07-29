ЦИК РТ зарегистрировал трех кандидатов на место Садыкова в Госсовете республики

Центризбирком Татарстана зарегистрировал трех кандидатов для участия в избирательной кампании по довыборам в Госсовет РТ пятого созыва по Чуйковскому одномандатному избирательному округу №8.

Напомним, что мандат замещается из-за досрочного прекращения полномочий депутата Марата Садыкова, который ранее занял пост главы Минздрава РТ.

После проверки документов территориальная избирательная комиссия Ново-Савиновского района зарегистрировала самовыдвиженца Рустема Хасанова и представителя партии Коммунисты России Василия Новикова. 5 июля удостоверение кандидата в депутаты получил Марсель Габдрахманов от ЛДПР, сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Еще двум кандидатам, Юлии Файзрахмановой и Дмитрию Хлебникову, было отказано в регистрации в связи с непредставлением необходимого для регистрации количества подписей избирателей в поддержку своего выдвижения.

Ильнар Сираев отказался от дальнейшего участия в избирательной кампании. Ранее из нее выбыл Алексей Серов.



Дополнительные выборы в Госсовет РТ назначены на 2 сентября этого года.