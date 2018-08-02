ФБР обвинило Россию в постоянных подрывных действиях против США

Директор ФБР Кристофер Рэй обвинил Россию в постоянных попытках подрывных действий против США, и не только в отношении выборов.



«Россия пыталась вмешаться в последние выборы и продолжает проводить злонамеренные операции влияния по сей день. Следует четко понимать: это не просто угроза электоральному циклу. Наши противники ведут постоянную настойчивую подрывную работу, вне зависимости от того, сезон выборов сейчас или нет», — передают «Ведомости».

По его словам, противники США умело используют все формы подрывной деятельности, как явные, так и скрытые, направленные на усиление раздоров в обществе.

Американские сенаторы представили на рассмотрение законопроект, который ужесточает санкции против России.

