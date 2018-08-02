В США представили законопроект о новых санкциях против России

Американские сенаторы представили на рассмотрение законопроект, который ужесточает санкции против России. Об этом сказано в заявлении представителей Демократической и Республиканской партий.

Законопроект предполагает введение новых ограничительных мер, в том числе и против российского госдолга. Также документ предусматривает новые санкции против российских политиков и бизнесменов, передает «РИА Новости».



Один из авторов законопроекта — сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что предлагаемые меры станут «самыми тяжелыми из когда-либо введенных».

По его словам, они будут действовать до тех пор, пока Россия не прекратит кибератаки на США и не изменит политику в Сирии и на Украине.



Ранее в Citigroup заявили, что курс рубля может упасть на 15% в случае, если США введут санкции против российского госдолга.