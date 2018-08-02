Госдума рассмотрит закон о защите журналистов в горячих точках

Законопроект о защите журналистов в горячих точках в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека разработали несколько лет назад. В СПЧ надеются, что гибель журналистов в Центральноафриканской Республике сподвигнет Госдуму его рассмотреть.



«Надеюсь, гибель трех российских журналистов в ЦАР заставит наших парламентариев устыдиться своей медлительности», цитируют «Ведомости» председателя СПЧ при президенте Михаила Федотова.

В число таких мер должны входить повышенная страховка, спецобучение, средства защиты и так далее, пояснил Федотов. Все эти гарантии предусмотрены подготовленным СПЧ законопроектом, который уже несколько лет «пылится» в Думе.

Накануне стало известно, что в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Там они снимали документальный проект о работе ЧВК «Вагнер».



Водитель журналистов, выживший при нападении, рассказал, что на них напали из засады. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов.