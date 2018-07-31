Следком возбудил уголовное дело из-за убийства журналистов в ЦАР

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели российских журналистов Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля в Центральноафриканской республике.

«По данному факту Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении ведомства.

Также стало известно, что журналисты не имели при себе действующих редакционных удостоверений.

«У них были с собой просроченные редакционные удостоверения различных СМИ», — передает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее гибель журналистов официально подтвердили в МИД РФ. Отмечается, что на журналистов напали из засады на трассе в 23 километрах от города Сибю.