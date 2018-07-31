На погибших в ЦАР журналистов напали из засады
На погибших в Центральноафриканской республике журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко напали из засады на трассе в 23 километрах от города Сибю.
Об этом рассказал водитель журналистов, выживший при нападении, сообщает «Медуза».
Представитель президента Центральноафриканской республики сообщил, что тела погибших журналистов обнаружили военнослужащие правительственной армии.
Ранее информацию о гибели журналиста Орхана Джемаля и режиссера Александра Расторгуева подтвердил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.Происшествия
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