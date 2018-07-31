На погибших в ЦАР журналистов напали из засады

На погибших в Центральноафриканской республике журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко напали из засады на трассе в 23 километрах от города Сибю.

Об этом рассказал водитель журналистов, выживший при нападении, сообщает «Медуза».

Представитель президента Центральноафриканской республики сообщил, что тела погибших журналистов обнаружили военнослужащие правительственной армии.

Ранее информацию о гибели журналиста Орхана Джемаля и режиссера Александра Расторгуева подтвердил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.