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В Казани появился мемориал погибшим в ЦАР российским журналистам

14:39, 01.08.2018
В Казани появился мемориал погибшим в ЦАР российским журналистам
Фото: скриншот vk.com

В Казани появился мемориал погибшим в Центральноафриканской Республике журналисту Орхану Джемалю, оператора Кириллу Радченко и режиссеру Александру Расторгуеву. Соответствующие фотографии опубликовали пользователи в соцсетях.

Фотографии и свечи были установлены около памятника журналистам и полиграфистам, защищавшим Родину в Великой Отечественной войне, рядом со зданием «Татмедиа».

Накануне стало известно, что в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Там они снимали документальный проект о работе ЧВК «Вагнер».

Водитель журналистов, выживший при нападении, рассказал, что на них напали из засады. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов.

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