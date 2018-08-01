В Казани появился мемориал погибшим в ЦАР российским журналистам
В Казани появился мемориал погибшим в Центральноафриканской Республике журналисту Орхану Джемалю, оператора Кириллу Радченко и режиссеру Александру Расторгуеву. Соответствующие фотографии опубликовали пользователи в соцсетях.
Фотографии и свечи были установлены около памятника журналистам и полиграфистам, защищавшим Родину в Великой Отечественной войне, рядом со зданием «Татмедиа».
Накануне стало известно, что в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Там они снимали документальный проект о работе ЧВК «Вагнер».
Водитель журналистов, выживший при нападении, рассказал, что на них напали из засады. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов.Общество
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