32% компаний РФ не намерены устраивать на работу сотрудников предпенсионного возраста — опрос
32% российских компаний не будут принимать на работу сотрудников предпенсионного возраста. Об этом говорится в исследовании Института Адизеса.
Как сообщает РБК, 29% респондентов готовы нанимать предпенсионеров на рядовые должности, а еще 32% компаний будут принимать их на работу только в случае высокой квалификации.
В опросе приняли участие 160 собственников и гендиректоров компаний из сегмента крупного бизнеса из ЦФО, СФО, ПФО, ЮФО, Сибири и Урала.
Ранее в Минтруде предложили ввести уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста.
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