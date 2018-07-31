32% компаний РФ не намерены устраивать на работу сотрудников предпенсионного возраста — опрос

32% российских компаний не будут принимать на работу сотрудников предпенсионного возраста. Об этом говорится в исследовании Института Адизеса.

Как сообщает РБК, 29% респондентов готовы нанимать предпенсионеров на рядовые должности, а еще 32% компаний будут принимать их на работу только в случае высокой квалификации.

В опросе приняли участие 160 собственников и гендиректоров компаний из сегмента крупного бизнеса из ЦФО, СФО, ПФО, ЮФО, Сибири и Урала.

Ранее в Минтруде предложили ввести уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста.

