Новости общества

11:15 МСК
Новости раздела
Общество

32% компаний РФ не намерены устраивать на работу сотрудников предпенсионного возраста — опрос

10:15, 31.07.2018 1
32% компаний РФ не намерены устраивать на работу сотрудников предпенсионного возраста — опрос
Фото: realnoevremya.ru / Давид Казанский

32% российских компаний не будут принимать на работу сотрудников предпенсионного возраста. Об этом говорится в исследовании Института Адизеса.

Как сообщает РБК, 29% респондентов готовы нанимать предпенсионеров на рядовые должности, а еще 32% компаний будут принимать их на работу только в случае высокой квалификации.

В опросе приняли участие 160 собственников и гендиректоров компаний из сегмента крупного бизнеса из ЦФО, СФО, ПФО, ЮФО, Сибири и Урала.

Ранее в Минтруде предложили ввести уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста.

Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:19
    Надо было уточнить какой именно возраст является ПРЕДпенсионным? за год или за 10 ДО ?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты