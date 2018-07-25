За увольнение «предпенсионеров» могут ввести уголовную ответственность — Минтруд

Министерство труда разработало план по смягчению социальных последствий пенсионной реформы. Работодателям может грозить уголовная ответственность за увольнение сотрудников старше 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно).

Работодателей также обяжут оплачивать их ежегодную диспансеризацию, передает РБК. Для граждан предпенсионного возраста могут повысить пособие по безработице.

Ранее в Госдуме предложили добавить дополнительные три дня отпуска работающим пенсионерам для возможности пройти диспансеризацию.