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За увольнение «предпенсионеров» могут ввести уголовную ответственность — Минтруд

16:59, 25.07.2018 2
За увольнение «предпенсионеров» могут ввести уголовную ответственность — Минтруд
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Министерство труда разработало план по смягчению социальных последствий пенсионной реформы. Работодателям может грозить уголовная ответственность за увольнение сотрудников старше 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно).

Работодателей также обяжут оплачивать их ежегодную диспансеризацию, передает РБК. Для граждан предпенсионного возраста могут повысить пособие по безработице.

Ранее в Госдуме предложили добавить дополнительные три дня отпуска работающим пенсионерам для возможности пройти диспансеризацию.

ОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17:05
    Будут увольнять в 59 и 54
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    Анонимно 17:29
    +++, только хотел написать)
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