Месть силовикам с поджогом авто в Татарстане устроил ранее судимый экс-майор и ветеран Чечни

В поджоге машин следователя и оперуполномоченного в Татарстане обвинили отсидевшего майора милиции Айрата Шарафутдинова. Ранее обвиняемого пытались отправить в колонию и на принудительное лечение в психбольницу.



Как стало известно «Реальному времени», в начале 2000-х участковый Шарафутдинов на почве личных неприязненных отношений через окно веранды незаконно пробрался в дом к одной гражданке, а другого жителя избил, заковал в наручники и временно поместил в медицинский вытрезвитель.

Суд в 2005 году признал майора и ветерана боевых действий в Чечне психически нездоровым и направил на принудительное лечение, но позже приговор отменил. В 2009 году Шарафутдинов получил 3,5 года колонии общего режима.

В мае 2018 года Шарафутдинов поджег два автомобиля, пытаясь отомстить силовикам из-за уголовного дела главы Дым-Тамакского сельского поселения, депутата Ютазинского райсовета Марса Ямалеева. Последнего обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями в ходе приватизации аварийного жилья. Подробности — в материале «Реального времени».