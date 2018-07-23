В Татарстане общественный защитник отомстил следователю и полицейскому — сжег авто

Фото: «Реальное время»

В Ютазинский райсуд направлено дело 57-летнего Айрата Шарафутдинова. Прокуратура Татарстана обвиняет его в поджоге автомобилей двух силовиков — следователя отдела Следкома по РТ и полицейского.

Оба преступления были совершены в ночь на 9 мая 2018 года, и вину фигурант дела полностью признал, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В свою очередь в Следкоме поделились рядом любопытных деталей. Оказывается Шарафутдинов участвовал в одном из уголовных процессов в качестве общественного защитника и, как полагают силовики, проникся неприязнью и к следователю, и к оперативнику БЭПа и решил отомстить с помощью поджога. В результате его действий автомобиль «Лифан» сотрудника Следкома был уничтожен полностью, а «Лада» потерпевшего из МВД получила значительные повреждения. Позже ущерб был оценен в 117 и 31 тысячу рублей соответственно и полностью возмещен горе-защитником.

Однако мужчину обвиняют еще и в оскорблении представителя власти — еще одного следователя Следкома, который проводил осмотр сожженных машин коллег.

Шарафутдинов находится под арестом.

В Казани тем временем расследуют дело о поджоге авто бывшего замруководителя следственного отдела по Кировскому району, ныне возглавляющего подразделение Следкома в Верхнем Услоне.