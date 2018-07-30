АФК «Система» погасила кредит РФПИ на 40 млрд рублей

АФК «Система» досрочно погасила кредит на 40 млрд рублей, обеспеченный акциями «Детского мира», перед Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и «Газпромбанком». Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Для этого АФК «Система» привлекла кредит на 15 млрд рублей у банка «Открытие».



«Привлечение кредита банка «Открытие» позволяет снять залоговое обеспечение с принадлежащего АФК «Система» пакета акций ПАО «Детский мир», увеличить дюрацию долгового портфеля и сформировать более комфортный график погашения, а использование собственных средств для погашения кредита РФПИ/«Газпромбанка» способствует снижению долговой нагрузки», — говорится в сообщении.



Ранее стало известно, что АФК «Система» рефинансирует три кредита Сбербанка со сроком погашения в 2019—2020 годах на общую сумму в 24 млрд рублей.