АФК «Система» рефинансирует кредиты Сбербанка на 24 миллиарда рублей

АФК «Система» рефинансирует три кредита Сбербанка со сроком погашения в 2019—2020 годах на общую сумму 24 млрд рублей. Компания подписала со Сбербанком новое необеспеченное кредитное соглашение.



«Оптимизация долгового портфеля остается приоритетом для менеджмента АФК «Система». Новое соглашение со Сбербанком, нашим многолетним партнером, позволяет снизить ставки, увеличить дюрацию долгового портфеля и формирует более комфортный для нас график погашения долга», — приводят «Банки.ру» слова вице-президента по финансам и инвестициями АФК «Система» Владимира Травкова.

Ранее АФК «Система», которой пришлось выплатить 100 млрд рублей по мировому соглашению с «Роснефтью», сообщала о планах рефинансировать долг в течение 2018 года. Для выплаты «Роснефти» Сбербанк предоставил «Системе» кредит на сумму до 105 млрд рублей.