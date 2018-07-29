BMW повысил цены из-за торговой войны Китая и США

Немецкий производитель автомобилей BMW повысит цены для китайских покупателей на внедорожники X5 и X6, импортируемые в Китай из США.



«BMW за свободную торговлю, но мы не можем не предпринимать никаких действий в ответ на изменения на рынке», — передает Reuters со ссылкой на компанию.

Повышение цен составит соответственно 4% и 7%. Отмечается, что BMW станет первым крупным автопроизводителем, который повысил цены на свои автомобили из-за торговой войны между странами.

Напомним, президент США Дональд Трамп утвердил введение новых пошлин на китайские товары на сумму около $50 млрд. Китай обвинил США в развязывании крупнейшей торговой войны и ввел ответные пошлины на 818 американских товаров на $34 млрд.