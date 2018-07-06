Китай обвинил США в развязывании крупнейшей торговой войны

В Пекине раскритиковали решение Вашингтона ввести пошлины на китайские товары.



«США нарушили правила ВТО и инициировали крупнейшую в экономической истории торговую войну», — передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление министерства коммерции КНР.

Пекин пообещал не «наносить удар первым», но заявил о необходимости предпринимать контрмеры.

Отмечается, что введение США повышенных тарифов является «образцом торговой гегемонии, наносящим серьезный ущерб производственной и ценовой цепочке в глобальном масштабе, препятствующим мерам по экономическому восстановлению мировой экономики, вызывающим потрясения на мировом рынке».

Кроме того, министерство собирается «уведомить ВТО о соответствующей ситуации» и «вместе со всеми странами мира обеспечивать защиту системы многосторонней свободной торговли».

Напомним, президент США Дональд Трамп утвердил введение новых пошлин на китайские товары на сумму около $50 млрд.