Китай обвинил США в развязывании крупнейшей торговой войны
В Пекине раскритиковали решение Вашингтона ввести пошлины на китайские товары.
«США нарушили правила ВТО и инициировали крупнейшую в экономической истории торговую войну», — передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление министерства коммерции КНР.
Пекин пообещал не «наносить удар первым», но заявил о необходимости предпринимать контрмеры.
Отмечается, что введение США повышенных тарифов является «образцом торговой гегемонии, наносящим серьезный ущерб производственной и ценовой цепочке в глобальном масштабе, препятствующим мерам по экономическому восстановлению мировой экономики, вызывающим потрясения на мировом рынке».
Кроме того, министерство собирается «уведомить ВТО о соответствующей ситуации» и «вместе со всеми странами мира обеспечивать защиту системы многосторонней свободной торговли».
Напомним, президент США Дональд Трамп утвердил введение новых пошлин на китайские товары на сумму около $50 млрд.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым