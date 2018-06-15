Трамп утвердил пошлины на товары из Китая на $50 млрд — СМИ
Президент США Дональд Трамп утвердил введение новых пошлин на китайские товары на сумму около $50 млрд.
США после заключения с Пекином соглашения по переговорам во избежание торговой войны продолжили придерживаться своей позиции относительно тарифов, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Собеседники газеты объяснили это «давлением Китая на американские фирмы, чтобы они передавали свои технологии китайским партнерам».
Когда именно утвержденные тарифы вступят в силу, пока неясно. При этом список китайских товаров, затронутых новыми пошлинами, может появиться сегодня, 15 июня.
Ранее власти Китая обвинили США во вмешательстве во внутренние дела государства.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым