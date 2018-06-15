Трамп утвердил пошлины на товары из Китая на $50 млрд — СМИ

Президент США Дональд Трамп утвердил введение новых пошлин на китайские товары на сумму около $50 млрд.



США после заключения с Пекином соглашения по переговорам во избежание торговой войны продолжили придерживаться своей позиции относительно тарифов, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Собеседники газеты объяснили это «давлением Китая на американские фирмы, чтобы они передавали свои технологии китайским партнерам».

Когда именно утвержденные тарифы вступят в силу, пока неясно. При этом список китайских товаров, затронутых новыми пошлинами, может появиться сегодня, 15 июня.



Ранее власти Китая обвинили США во вмешательстве во внутренние дела государства.