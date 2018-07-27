Тарифы на газ в Пермском крае вырастут на 4,2%

С 1 августа в Пермском крае вырастут тарифы на газ. Решение о повышении цен опубликовала Региональная служба по тарифам.

Новый ценник составит 4,83 рубля за 1 кубометр газа на отопление и 5,71 рубля за 1 кубометр — на приготовление пищи и нагрев воды. В целом увеличение составит 4,2%.

Стоит отметить, что для жителей частного сектора голубое топливо подорожает до 48,3 рубля за 1 кв. метр отапливаемой площади.

Напомним, ранее стало известно, что в России цены на электроэнергию могут вырасти из-за введения утильсбора на газовые турбины.