В России цены на электроэнергию могут вырасти из-за введения утильсбора на газовые турбины

Минпромторг предложил ввести утилизационный сбор для производителей газовых турбин, который, в свою очередь, может привести к росту цен на электроэнергию для потребителей. Об этом рассказали источники «Коммерсанта» в машиностроительной отрасли.

В министерстве подтвердили, что готовят соответствующие поправки к закону «Об отходах производства и потребления», но подчеркнули, что влияние на энергорынок будет «минимальным».



Сбор предлагают ввести для газовых турбин мощностью до 32 МВт. По словам одного из собеседников «Коммерсанта», речь идет о ставке в 7% от стоимости турбины. Собранные деньги планируют направить в специальный фонд для поддержки российских машиностроителей. Российским компаниям размер сбора предполагается компенсировать за счет субсидий, пишет издание.



В Минэнерго считают, что сбор увеличит стоимость оборудования, что «в сложившихся тарифных условиях непременно ляжет на плечи потребителей».

Отметим, что Татарстан входит в пятерку регионов Поволжья с самыми высокими тарифами за электричество.