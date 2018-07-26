Международные резервы России скоро покроют внешний долг страны

Международные резервы скоро покроют весь внешний долг РФ, что позволит обезопасить страну в случае введения новых санкций. Об этом говорится в исследовании РЭУ имени Г.В. Плеханова, опирающемся на данные Банка России.

Так, внешний долг России на начало июля снизился до $485,5 млрд, а международные резервы увеличились до $456,8 млрд. При сохранении текущей динамики ожидается полное покрытие резервами всего внешнего долга России, пишут "Известия".

В исследовании также сказано, что увеличению международных резервов страны поспособствовало решение Центробанка не поддерживать рубль интервенциями на валютном рынке, принятое в 2014 году.

Тем не менее, размер международных резервов составляет лишь 27% всей российской экономики. В Гонконге этот показатель равен 137% ВВП, а в Швейцарии — 119%.

Напомним, что на 22 июня международные резервы России составили $456,3 млрд.