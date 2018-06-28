Международные резервы России за неделю сократились на $6,1 миллиарда — Центробанк

Объем международных резервов за неделю снизился на 6,1 млрд долларов США, или на 1,3%.

На 22 июня международные резервы составили $456,3 млрд США, говорится в сообщении Банка России.

Отмечается, что причиной снижения стала отрицательная переоценка.

Ранее в ЦБ сообщили, что чистый отток капитала частного сектора из России в январе — апреле 2018 года, по предварительным данным, составил $21 млрд против $17,9 млрд за аналогичный период 2017 года.