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Международные резервы России за неделю сократились на $6,1 миллиарда — Центробанк

16:39, 28.06.2018 1
Международные резервы России за неделю сократились на $6,1 миллиарда — Центробанк
Фото: commons.wikimedia.org / NVO

Объем международных резервов за неделю снизился на 6,1 млрд долларов США, или на 1,3%.

На 22 июня международные резервы составили $456,3 млрд США, говорится в сообщении Банка России.

Отмечается, что причиной снижения стала отрицательная переоценка.

Ранее в ЦБ сообщили, что чистый отток капитала частного сектора из России в январе — апреле 2018 года, по предварительным данным, составил $21 млрд против $17,9 млрд за аналогичный период 2017 года.

ЭкономикаБанки
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 28 июня
    там за день в Штатах могут все у России сократить сразу на 250 миллиардов - легко... или больше - в один миг...
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