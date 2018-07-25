Главный тренер сборной по легкой атлетике: «Бриллиантовая лига» важнее чемпионата России»

Главный тренер по легкой атлетике Юрий Борзаковский в интервью «Реальному времени» ответил на вопрос о важности чемпионата России.

«Да, например, шесть человек я вообще освободил от чемпионата России в связи с тем, что они входят в тройку в Европе и у нас сейчас есть принцип отбора «2+1» — два от первенства России и два от тренерского совета. И вот эти ребята прошли от тренерского совета. У них был некий карт-бланш, и я дал им возможность съездить на «Бриллиантовую лигу».



Зачем ей здесь биться, если можно поехать на «Бриллиантовую лигу» и показать высокий класс? Тем более, выезжая туда, они получают международную соревновательную практику в преддверии чемпионата Европы. Я думаю, это важнее, чем чемпионат России. Это нормальная практика, это я как бывший спортсмен говорю», — сказал Борзаковский «Реальному времени».

Полностью интервью с Юрием Борзаковским можно прочитать здесь.