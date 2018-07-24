Рейтинг эффективности депутатов Госдумы РФ возглавил Павел Крашенинников

Список эффективности депутатов Госдумы РФ возглавил председатель комитета по законодательству Павел Крашенинников. Интегральный рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Госдумы» составили политологи Дмитрий Гусев и Алексей Мартынов.

Стоит отметить, что в первую десятку вошли три депутата, имевшие отношение к скандалу с обвинениями Леонида Слуцкого (ЛДПР) в сексуальных домогательствах к думским журналисткам. Помимо Слуцкого (7-е место) и Крашенинникова, в топ-10 вошел глава комитета по труду Ярослав Нилов (4-е место) — член комиссии по депутатской этике, оправдавшей Слуцкого, пишут «Ведомости».

В первую пятерку рейтинга также попали зампреды Думы Ирина Яровая и Александр Жуков и зампред партийной фракции Андрей Исаев.

Методика оценки включает в себя четыре параметра: индекс активности, индекс народного голосования, индекс медийности и индекс работы в регионе.

Напомним, что ранее правительство России утвердило новые правила оценки эффективности чиновников. Теперь их деятельность оценивают по качеству работы с гражданами.

