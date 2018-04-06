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Эффективность чиновников РФ оценят по работе с населением

07:51, 06.04.2018 1
Эффективность чиновников РФ оценят по работе с населением
Фото: government.ru

Правительство России утвердило новые правила оценки эффективности чиновников. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

В частности, вводится система их мотивации в зависимости от качества работы с гражданами. Две основные составляющие мотивации — результаты оценки качества гражданами предоставления услуг и результаты работы с отзывами граждан.

Механизм оценки гражданами качества предоставления услуг распространен на руководителей МФЦ, в том числе на все государственные услуги субъектов Федерации и муниципальные услуги, которые оказываются в МФЦ.

Критерии оценки для каждого конкретного должностного лица определят в зависимости от степени их влияния на процесс оказания услуг.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов отправил в отставку мэра Воткинска Владимира Перевозчикова. По словам Бречалова, решение принято из-за того, что в Воткинске не организована работа с обращениями граждан.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06 апр
    Первые на вылет это руководители ГЖИ РТ и КГЖИ. В ответах на обращение граждан одна вода, цитирование ЖК РФ и ПП РФ,далее предложение идти ...........в суд.
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