Итоги дня: голосование по строительству МСЗ в Осиново, Леонов в программе для будущих губернаторов и 3,5 триллиона рублей на поддержку детей и пожилых

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 23 июля.



Сегодня депутаты Осиновского сельского поселения проголосовали за перевод земли, купленной инвестором для мусоросжигательного завода (МСЗ), из сельскохозяйственной в промышленную. Это позволит построить МСЗ на территории возле поселка Осиново. При этом жителей поселка на «открытое» заседание депутатов не пустили.

Дочерняя компания «Ростеха», «РТ-Инвест», которая занимается строительством МСЗ, подписала контракт со структурой «Росатома» на поставку оборудования для мусоросжигательных заводов. Поставщиком турбин может стать предприятие попавшего под санкции Виктора Вексельберга.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что расходы на реализацию национального проекта по демографии превысят 3,5 трлн рублей. Основными его направлениями станут поддержка пожилых и семей с детьми.



Министр спорта Татарстана Владимир Леонов попал во второй набор программы кадрового резерва Кремля. Участников программы по традиции назначают на высокие должности в регионах России.

Новое назначение состоялось в Духовном управлении мусульман РТ. После скандала с «халяльной» свининой сменился глава комитета по стандарту «халяль». Новым председателем с 23 июля стал экс-глава фонда «Закят» Ирек Зиганшин.

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по факту избиения подростками мужчины в Набережных Челнах.

