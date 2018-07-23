Депутаты Осиновского сельского поселения проголосовали за строительство МСЗ — активисты

Депутаты Осиновского сельского поселения проголосовали за перевод земли, купленной инвестором для мусоросжигательного завода (МСЗ), из сельскохозяйственной в промышленную.

Это позволит построить МСЗ на территории возле поселка Осиново около Казани. Об этом сообщил активистам глава муниципалитета.

Напомним, жителей поселка Осиново сегодня не пустили на «открытое» заседание депутатов по результатам слушаний по генплану. Активисты считают такие слушания незаконными, так как депутаты заехали на закрытую территорию ООО «Тепличный комбинат «Майский» и проводили сессию там.