Вексельберг получит контракт на турбины для МСЗ в Казани

Поставщиком турбин для мусоросжигательных заводов «Ростеха» в Татарстане и Подмосковье может стать предприятие попавшего под санкции Виктора Вексельберга.



Дочерняя компания «Ростеха» «РТ-Инвест», которая занимается строительством МСЗ в Татарстане, и структура «Росатома» «Атомэнергомаш» подписали второй контракт на поставку оборудования для мусоросжигательных заводов, сообщает РБК.

Предприятия в течение месяца выберут субподрядчика для поставки турбин для мусоросжигательных заводов. При этом «РТ-Инвест» рекомендовал выбрать Уральский турбинный завод (УТЗ), который входит в группу компаний «Ренова» Виктора Вексельберга.

Отмечается, что новый контракт общим объемом 3,6 млрд рублей на оснащение предприятия в Казани заключила структура «РТ-Инвест» АГК-2.

Напомним, «РТ-Инвест» строит также четыре завода в Подмосковье мощностью 700 тыс. т отходов в год каждый.

