Глава Минспорта РТ Леонов попал в программу для будущих губернаторов

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов попал во второй набор программы кадрового резерва Кремля. Всего в мероприятии приняли участие около 150 человек, среди учащихся насчитывается 79 человек.



В новом списке участников наряду с Леоновым числятся заместители министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, Алексей Груздев и Виктор Евтухов, замминистра финансов РФ Андрей Иванов и Владимир Колычев, передает РБК.

«Резервистов» пригласили на командообразующее мероприятие на Гребном канале в Москве. Перед ними выступил главный тренер сборной России по академической гребле Юрий Зеленкович, а после прошли упражнения по гребле на тренажерах и гонки на лодках.



Отмечается, что прошлый поток «резервистов» также участвовал в командообразующих мероприятиях — прыжках со скалы в Сочи, гонках на лодках-драконах, упражнениях с парашютами и тренингах с движущимися БТР.

Напомним, участников программы назначают на высокие должности в регионах России. Участники первого потока уже получили несколько высоких назначений — девять из них стали главами регионов. Среди них врио главы Самарской области Дмитрий Азаров и Нижегородской области Глеб Никитин. Еще двое стали министрами — Михаил Котюков (Миннауки) и Евгений Дитрих (Минтранс).