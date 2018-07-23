Правительство потратит более 3,5 триллиона рублей на поддержку пожилых и семей с детьми

Расходы на реализацию национального проекта по демографии превысят 3,5 трлн рублей. Основными его направлениями станут поддержка пожилых и семей с детьми.



«Прежде всего, необходима забота о здоровье людей старшего поколения. Это значит, что все возможные проблемы со здоровьем надо стремиться выявлять на ранних стадиях. Для этого должны быть увеличены масштабы диспансеризации, диспансерного наблюдения», — цитирует РБК премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

По его словам, в каждом регионе необходимо создать гериатрические центры для сохранения здоровья людей старшего поколения.

Кроме того, правительство продолжит поддерживать семьи с детьми. Речь идет об «адресных выплатах и о материнском капитале, льготной 6%-ной ипотеке, расширении возможности экстракорпорального оплодотворения».

«Все эти масштабные планы потребуют соответствующего финансирования. Речь идет о сумме в общей сложности более чем 3,5 трлн рублей. Деньги очень большие, стало быть каждое предложение по национальному проекту «Демография» должно быть ориентировано на максимальный эффект», — добавил Медведев.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что на национальные проекты в социальной сфере правительство выделит более 6,5 трлн рублей.