Дело о госизмене в ЦНИИмаш связано с событиями 2013 года — Роскосмос
Дело о государственной измене в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш), головном научном институте «Роскосмоса», касается событий 2013 года. Об этом заявили в госкорпорации.
«Органами следствия проверяются события 2013 года, что также подтверждается периодом, за который изымались в ходе обысков материалы в здании Роскосмоса и ФГУП «ЦНИИмаш». Вопросов к сотрудникам предприятия и Госкорпорации за иные периоды деятельности не имеется», — говорится в сообщении компании.
В настоящее время следствие продолжается.
Ранее стало известно, что сотрудника ЦНИИмаша Виктор Кудрявцев, которого ранее арестовали по делу о госизмене, обвиняется в передаче секретной информации стране НАТО.Происшествия
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