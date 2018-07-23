Дело о госизмене в ЦНИИмаш связано с событиями 2013 года — Роскосмос

Дело о государственной измене в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш), головном научном институте «Роскосмоса», касается событий 2013 года. Об этом заявили в госкорпорации.

«Органами следствия проверяются события 2013 года, что также подтверждается периодом, за который изымались в ходе обысков материалы в здании Роскосмоса и ФГУП «ЦНИИмаш». Вопросов к сотрудникам предприятия и Госкорпорации за иные периоды деятельности не имеется», — говорится в сообщении компании.



В настоящее время следствие продолжается.

Ранее стало известно, что сотрудника ЦНИИмаша Виктор Кудрявцев, которого ранее арестовали по делу о госизмене, обвиняется в передаче секретной информации стране НАТО.