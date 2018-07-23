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Сотрудника ЦНИИмаш обвинили в передаче секретных данных стране НАТО

07:47, 23.07.2018
Сотрудника ЦНИИмаш обвинили в передаче секретных данных стране НАТО
Фото: ru.wikipedia.org / Qweasdqwe

Сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктор Кудрявцев, которого ранее арестовали по делу о госизмене, обвиняется в передаче секретной информации стране НАТО.

По информации источников «Коммерсанта», Кудрявцеву предъявили обвинения «в передаче закрытой информации о технологиях, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов, одной из стран НАТО».

«Впоследствии эти сведения предоставлялись для изучения спецслужбам Североатлантического альянса», — отметил собеседник издания. Сам Кудрявцев вину не признает, рассказал источник.

Издание также сообщает, что из-за ареста ученого в ЦНИИмаш в ближайшее время начнет работу специальная комиссия «Роскосмоса». Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин поручил обустроить на территории института кабинет для себя.

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