В Роскосмосе подтвердили арест сотрудника ЦНИИмаш

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко подтвердил арест сотрудника ЦНИИмаш 74-летнего Виктора Кудрявцева.

«Подтверждаю информацию об аресте Виктора Кудрявцева. Он действительно сотрудник ЦНИИмаш», — сказал он.

По его словам, еще с несколькими сотрудниками ЦНИИмаш ведутся следственные действия, но арестов больше не было, передает «РИА Новости».

Ранее СМИ сообщили, что суд санкционировал арест сотрудника ЦНИИмаш — головного научного института госкорпорации «Роскосмос» — Виктора Кудрявцева, обвиняемого по делу о госизмене.