Россельхознадзор запретит ввоз шампиньонов из Белоруссии

Россельхознадзор с 24 июля запретит поставки свежих шампиньонов из Белоруссии. Это сделано для предотвращения ввоза грибов из стран, подпавших под российские санкции.

Запрет введен из-за обнаружения в поставках из Белоруссии грибов, произведенных в Польше.

«В связи с этим, в целях недопущения ввоза на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции из стран, попавших под ограничения, установленные Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, Россельхознадзор с 24 июля 2018 года запрещает ввоз свежих грибов — шампиньонов, происхождением Республика Беларусь, до проведения должностными лицами Россельхознадзора инспектирования белорусских предприятий — производителей шампиньонов», — сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские компании в поставках через Белоруссию санкционной продукции.