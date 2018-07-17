Лукашенко обвинил Россию в поставках санкционных продуктов через Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские компании в поставках через Белоруссию санкционной продукции.



«Головная боль для нас. Делаем бешеную работу в интересах России. А как тут таможенники говорят и другие, там же идет драчка постоянно — кто-то заказывает какие-то материалы [в СМИ]. Они начинают нам предъявлять претензии. Вместо благодарности начинают порой кивать на нас, что мы тут плохо работаем с санкционными товарами», — сказал он.

По его словам, «заправляют всеми негативными процессами, связанными с «санкционкой» и другими вопросами, фирмы и компании Российской Федерации, порой крупные, за которыми стоят крупные дельцы с тяжелыми погонами».

«Это тоже надо говорить, не стесняться. Не таможенникам российским говорить, а информировать правительство и президента Российской Федерации, чтобы они там разбирались со своими. Я Путину часто об этом говорю. Но факты надо излагать», — цитирует Лукашенко Belta.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор с августа 2015 года уничтожил более 25 тысяч тонн санкционных продуктов.