Поклонская стала единственным членом «Единой России», голосовавшим против пенсионной реформы

Единственным членом «Единой России», который проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста, оказалась бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская.

Как пишут «Ведомости», еще восемь человек из ЕР не принимали участия в пленарном заседании в четверг. Это Вячеслав Фетисов, который находится в командировке, Виктор Игнатов и Виталий Милонов, взявшие отгулы по семейным обстоятельствам, а также Сергей Железняк, Николай Борцов, Григорий Балыхин, Дмитрий Юрков и Олег Колесников, находящиеся на больничном.

Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. В нем предлагается повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Документ поддержала только «Единая Россия». КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» не согласились с законопроектом. «За» высказались 328 человек, «против» — 104.