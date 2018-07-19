Состоялась презентация нового главного тренера сборной Испании Луиса Энрике

Королевская испанская футбольная федерация представила главного тренера национальной сборной Луиса Энрике, о назначении которого было объявлено еще 9 июля. Сегодня, 19 июля, состоялась официальная презентация, сообщает Sport24.ru.

«Хочу поблагодарить президента и Совет директоров за их доверие. Рад, возглавить сборную Испании. Хотел бы отметить профессиональную работу бывших тренеров Йерро и Лопетеги.

Быть тренером сборной — это играть за страну, защищать честь Испании. Я всегда хотел быть тренером сборной.

У нас огромный выбор игроков, а следом приходит молодое поколение, надежда сборной», — сказал Энрике на пресс-конференции.