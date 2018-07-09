Луис Энрике официально назначен главным тренером сборной Испании

Королевская испанская футбольная федерация официально объявила о назначении на пост главного тренера национальной команды страны Луиса Энрике.

Соглашение со специалистом рассчитано на два года.

С «Барселоной» в качестве тренера Луис Энрике два раза выиграл чемпионат страны, три раза — Кубок Испании, по разу — Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, чемпионат мира среди клубов.

На посту главного тренера испанской сборной Энрике сменил Фернандо Йерро, который руководил командой только четыре матча — три поединка группового этапа на ЧМ-2018 и один — в рамках 1/8 финала, где испанцы уступили сборной России по пенальти.

