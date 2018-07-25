Банк «Аверс» предлагает карту с индивидуальным дизайном

Банк «Аверс» предлагает клиентам выпустить банковскую карту с индивидуальным дизайном. Сервис предоставляется для карт платежной системы MasterCard категорий Gold и Platinum. Для того чтобы сделать карту с индивидуальным дизайном, необходимо предоставить изображение в формате jpg или png минимальным размером 1033х660 пикселей. Это может быть собственное фото, снимок родных, близких или питомца, либо другая картинка, которая не противоречит банковским требованиям. Кроме этого, изображение можно выбрать в Галерее на сайте Банка. Стоимость услуги составляет 300 рублей.

Услуга предоставляется во всех офисах Банка. Для ее получения необходимо заполнить заявление и предоставить изображение.

Подробную информацию можно получить в офисах Банка «Аверс», по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатный) или на сайте aversbank.ru



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