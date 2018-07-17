Danske Bank назвал самые уязвимые к торговым войнам валюты

Обострение торговой войны между США и Китаем наиболее негативно скажется на швейцарском франке и валютах скандинавских стран. Наиболее устойчивыми валютами названы доллар, иена, фунт и евро.



«Скандинавские валюты уязвимы при эскалации торговой войны в основном потому, что они являются валютами небольших, открытых экономик. В случае с Данией стабильность валюты зависит от состояния глобального судоходства», — передает РБК со ссылкой на аналитиков Danske Bank. Йенс Педерсен.

Швейцарский франк окажется под угрозой как валюта небольшой открытой экономики и в связи с значительной корреляцией с состоянием дел в Китае.

Среди валют развивающихся рынков «особенно уязвимым» назван венгерский форинт из-за большой чувствительности к ценам на металлы.

В то же время евро и британский фунт могут показать большую устойчивость к обострению торговых войн в силу размера экономик и их меньшей открытости. Наиболее надежными будут доллар США и японская иена из-за низкой корреляции с ценами на металлы.

Напомним, президент США Дональд Трамп утвердил введение новых пошлин на китайские товары на сумму около $50 млрд. Китай обвинил США в развязывании крупнейшей торговой войны и ввел ответные пошлины на 818 американских товаров на $34 млрд.