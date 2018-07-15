В Перми ресторан Тимати Black Star Burger начал набирать персонал

Ресторан рэпера Тимати (Тимур Юнусов) Black Star Burger готовится к открытию в Перми. В бургерную стали набирать персонал.

На сайте бесплатных объявлений размещены данные о соответствующих вакансиях, пишет business-class.su. В заведение требуются шеф-повар, су-шеф, повар на гриль, кондитер, пекарь, также есть вакансии кассира, сотрудника кафе и бухгалтера.

Ранее уже сообщалось, что Тимати откроет свой ресторан в Перми.

Напомним, что за последнее время рэпер уже открыл свои бургерные в Уфе и Нижнем Новгороде. Сообщалось также о планах запустить заведение в Казани, однако пока никакой точной информации не появлялось.