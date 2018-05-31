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Сеть бургерных Тимати Black Star Burger зайдет в Пермь этим летом

12:40, 31.05.2018
Сеть бургерных Тимати Black Star Burger зайдет в Пермь этим летом
Фото: Wikipedia.org / Александр Мотин

В Перми этим летом откроется Black Star Burger. Заведение, принадлежащее рэп-исполнителю и бизнесмену Тимати, появится в центре города.

Информация о вхождении в регион московского бренда появилась в соцсетях от представительства пермского магазина одежды Black Star Wear, который временно закрывается с 1 июня. В ближайшее время планируется его переезд на новую площадку в центр Перми. Там же будет располагаться и Black Star Burger.

Отметим, что первая бургерная сети была открыта в сентябре 2016 года в Москве. Сейчас заведения есть также в Уфе, Воронеже и Грозном. В Нижнем Новгороде техническое открытие заведения состоялось в апреле.

Напомним, что на открытии Black Star Burger в Уфе произошла давка. БизнесУслуги
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