Сеть бургерных Тимати Black Star Burger зайдет в Пермь этим летом

В Перми этим летом откроется Black Star Burger. Заведение, принадлежащее рэп-исполнителю и бизнесмену Тимати, появится в центре города.

Информация о вхождении в регион московского бренда появилась в соцсетях от представительства пермского магазина одежды Black Star Wear, который временно закрывается с 1 июня. В ближайшее время планируется его переезд на новую площадку в центр Перми. Там же будет располагаться и Black Star Burger.

Отметим, что первая бургерная сети была открыта в сентябре 2016 года в Москве. Сейчас заведения есть также в Уфе, Воронеже и Грозном. В Нижнем Новгороде техническое открытие заведения состоялось в апреле.