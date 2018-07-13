АСВ начнет выплаты индивидуальным предпринимателям банка «Советский» 16 июля

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 16 июля 2018 года начнет выплаты страхового возмещения индивидуальным предпринимателям кредитной организации АО Банк «Советский» (город Санкт-Петербург). Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.



Ранее АСВ оценило обязательства банка «Советский» в 37,17 млрд рублей.

Напомним, 3 июля Центробанк отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций. МВД объявило в международный розыск владельца банка «Советский» и экс-председателя совета директоров кредитной организации Станислава Митрушина по делу о мошенничестве.