АСВ оценило объем подлежащих передаче обязательств банка «Советский» в 37,2 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) оценило объем подлежащих передаче обязательств банка «Советский» в 37,17 млрд рублей.

Отмечается, что кредитная организация, которой будут переданы обязательства «Советского», продолжит обслуживание вкладчиков на прежних условиях, включая ставки по вкладам и сроки их размещения, сообщает «Интерфакс».

Сегодня Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Советский» из Санкт-Петербурга. Банк пытались спасти с 2015 года, а его санацией занимался обанкротившийся «Татфондбанк». В феврале «Советский» был передан в фонд ЦБ, созданный специально для оздоровления.