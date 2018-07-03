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АСВ оценило объем подлежащих передаче обязательств банка «Советский» в 37,2 млрд рублей

20:28, 03.07.2018
АСВ оценило объем подлежащих передаче обязательств банка «Советский» в 37,2 млрд рублей
Фото: ru.wikipedia.org / NVO

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) оценило объем подлежащих передаче обязательств банка «Советский» в 37,17 млрд рублей.

Отмечается, что кредитная организация, которой будут переданы обязательства «Советского», продолжит обслуживание вкладчиков на прежних условиях, включая ставки по вкладам и сроки их размещения, сообщает «Интерфакс».

Сегодня Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Советский» из Санкт-Петербурга. Банк пытались спасти с 2015 года, а его санацией занимался обанкротившийся «Татфондбанк». В феврале «Советский» был передан в фонд ЦБ, созданный специально для оздоровления.

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