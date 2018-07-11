Экс-главу совета директоров банка «Советский» объявили в международный розыск

МВД объявило в международный розыск владельца банка «Советский» и экс-председателя совета директоров кредитной организации Станислава Митрушина по делу о мошенничестве.

«В отношении фигуранта Тверским районным судом города Москвы заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск», — цитирует представителя пресс-службы ведомства ТАСС.

Ранее Митрушина объявили в федеральный розыск.

3 июля Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Советский» из Санкт-Петербурга. Агентство по страхованию вкладов оценило обязательства банка «Советский» в 37,17 млрд рублей.

