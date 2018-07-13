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Российские летчики семь раз за неделю поднимались на перехват у границ

02:29, 13.07.2018
Российские летчики семь раз за неделю поднимались на перехват у границ
Фото: pixabay.com

Российские летчики семь раз за минувшую неделю поднимались в воздух с целью недопущения нарушения государственной границы.

По данным издания «Красная звезда», воздушную разведку вдоль границ России на минувшей неделе вели 15 летательных аппаратов, передает ТАСС со ссылкой на издание Минобороны. Отмечается, что нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.

Напомним, 10 июля силы обороны Эстонии заявили, что российский самолет нарушил воздушное пространство страны.

Ранее сообщалось, что российские военные летчики четыре раза за минувшую неделю поднимались на перехват иностранных воздушных судов. Нарушений воздушного пространства допущено не было.

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