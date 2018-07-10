Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Силы обороны Эстонии заявили, что российский самолет нарушил воздушное пространство страны.
«Во вторник утром в районе острова Вайндлоо в воздушное пространство Эстонии без разрешения вторгся принадлежащий России самолет Ил-96»,— передает «Коммерсант» со ссылкой на эстонское военное ведомство.
Отмечается, что самолет находился в воздушном пространстве страны менее минуты. При этом транспондеры Ил-96 были включены, но на связь с эстонскими авиадиспетчерами он не вышел и план полета не предоставил.
МИД Эстонии вызвало российского посла в связи с инцидентом.
«Это было третьим нарушением воздушного пространства Эстонии российским самолетом за год»,— добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что российские военные летчики четыре раза за минувшую неделю поднимались на перехват иностранных воздушных судов. Нарушений воздушного пространства допущено не было.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым