Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Силы обороны Эстонии заявили, что российский самолет нарушил воздушное пространство страны.



«Во вторник утром в районе острова Вайндлоо в воздушное пространство Эстонии без разрешения вторгся принадлежащий России самолет Ил-96»,— передает «Коммерсант» со ссылкой на эстонское военное ведомство.

Отмечается, что самолет находился в воздушном пространстве страны менее минуты. При этом транспондеры Ил-96 были включены, но на связь с эстонскими авиадиспетчерами он не вышел и план полета не предоставил.

МИД Эстонии вызвало российского посла в связи с инцидентом.

«Это было третьим нарушением воздушного пространства Эстонии российским самолетом за год»,— добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские военные летчики четыре раза за минувшую неделю поднимались на перехват иностранных воздушных судов. Нарушений воздушного пространства допущено не было.