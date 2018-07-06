Летчики ПВО за неделю четыре раза поднимались на перехват у границ РФ

Российские военные летчики четыре раза за минувшую неделю поднимались на перехват иностранных воздушных судов.

По данным издания «Красная звезда», воздушную разведку вдоль границ России на минувшей неделе вели 10 летательных аппаратов. Отмечается, что нарушений воздушного пространства РФ допущено не было, передает ТАСС со ссылкой на издание Минобороны РФ.

Ранее стало известно, что истребители из состава сил, дежурных по противовоздушной обороне, семь раз поднимались в воздух с целью недопущения нарушения государственной границы России.