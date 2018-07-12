Игрок сборной Хорватии Вида: «Я сделал ошибку. Хочу еще раз извиниться перед русскими людьми»

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида после игры с командой Англии, отвечая на вопрос о свисте с трибун в свой адрес, повторно извинился за скандальное видео с его участием.

— Не смутило то, что кто-то свистел на трибунах?

— Нет, я сделал ошибку. Хочу еще раз извиниться перед русскими людьми. Извините, это жизнь, надо учиться на ошибках, — сказал Вида в эфире телеканала «Россия 24».

Болельщики освистывали хорвата каждый раз, когда игрок дотрагивался до мяча в матче 1/2 финала ЧМ-2018 с Англией.

Сама встреча завершилась победой сборной Хорватии, в дополнительное время победу хорватам принес Марио Манджукич — 2:1. Теперь они сразятся в финале с командой Франции.