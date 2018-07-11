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Хорватия стала вторым финалистом ЧМ-2018

23:38, 11.07.2018 1
Хорватия стала вторым финалистом ЧМ-2018
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Сборная Хорватии обыграла команду Англии в полуфинале чемпионата мира по футболу — 2018.

Игра проходила в Москве на стадионе «Лужники» и закончилась со счетом 2:1. За англичан гол на 5-й минуте реализовал Киран Триппьер. В составе хорватов гол забил Иван Перишич на 68-й минуте, в дополнительное время с подачи Перишича команду к победе вывел Марио Манджукич.

Накануне Франция обыграла сборную Бельгии со счетом 1:0. Команды Хорватии и Франции встретятся 15 июля в «Лужниках». Англия и Бельгия разыграют третье место 14 июля в Санкт-Петербурге.

Ранее искусственный интеллект Microsoft предсказал, что победителями полуфиналов чемпионата мира по футболу станут Франция и Англия.

СпортФутбол
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07:56
    Молодцы! Здорово играли.
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