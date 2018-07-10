ЦБ передал часть обязанностей банка «Советский» «Московскому кредитному банку»

«Московский кредитный банк» (МКБ) выиграл конкурс на приобретение обязательств банка «Советский».

«В соответствии с согласованным Планом урегулирования банку ПАО «Московский кредитный банк» будут переданы обязательства перед кредиторами АО Банк «Советский», требования которых в соответствии с законодательством о банкротстве подлежат удовлетворению в составе первой очереди (за исключением индивидуальных предпринимателей), что позволит сохранить вклады физических лиц клиентов АО Банк «Советский» в полном объеме, включая вклады, превышающие страховую сумму — 1,4 млн рублей», — говорится в сообщении Центробанка.

Таким образом, МКБ примет на полное банковское обслуживание всех вкладчиков «Советского» не позднее 17 июля 2018 года.

3 июля Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Советский» из Санкт-Петербурга. Агентство по страхованию вкладов оценило обязательства банка «Советский» в 37,17 млрд рублей. Кредитную организацию пытались спасти с 2015 года, а ее санацией занимался обанкротившийся «Татфондбанк». В феврале «Советский» был передан в фонд ЦБ, созданный специально для оздоровления.