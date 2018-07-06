Минсельхоз РФ расширит список белорусских поставщиков молока

Минсельхоз РФ будет расширять список белорусских предприятий, которым разрешены поставки молочной продукции в Россию. Об этом сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

«Мы ведем работу и по открытию точек, как только согласовываем качество той продукции, которая поставляется с этих производств» — цитирует Патрушева ТАСС.

Министр отметил, что представители Минсельхоза находятся в регулярном контакте с представителями Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии, а также с представителями правительства.

Напомним, с 6 июня Россельхознадзор ввел запрет на ввоз молока из Белоруссии в таре более 2,5 литра. С 17 июня ведомство разрешило поставки молочной продукции наливом с трех белорусских предприятий. 22 июня этот перечь увеличен до шести поставщиков.

